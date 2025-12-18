タレントの若槻千夏が１８日、都内でレチスパ１日アンバサダー発表会に登場した。「頭皮にもスキンケアを」がテーマのヘアケアブランド「レチスパ」のアンバサダーに就任した若槻は、ブランドカラーのオレンジ色の衣装で登場。「今年は、髪を下ろしてバラエティーに出るっていうのを意識した１年だったんです。なので、年末にこんな素敵なアンバサダーができて光栄です」と喜んだ。２０代はずっと金髪だったという若槻は、最