MLB・カージナルスは日本時間18日、ダスティン・メイ投手と相互オプションを含む1年契約を締結した旨を発表しました。メイ投手は、2019年にドジャースでMLBデビューを果たすと、翌2020年にはワールドシリーズ制覇に大きく貢献しました。しかし、2023年シーズンの途中には負傷による戦線離脱、2024年にはサラダを喉に詰まらせて急性食道破裂を起こし緊急入院するなど、不運なアクシデントに見舞われましたが、今季復活を遂げるとロ