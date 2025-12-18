【悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます第1巻】 2026年1月16日 発売 価格：850円 第1巻帯あり書影 【拡大画像へ】 viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH BLANKET」より「悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます」第1巻を2026年1月16日に発売する。価格は850円。各書店の特典情報も併せて解禁されている。 【あ