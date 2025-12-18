★人気テーマ・ベスト１０ １フィジカルＡＩ ２金利上昇メリット ３ＴＯＰＩＸコア３０ ４地方銀行 ５ロボット ６ペロブスカイト太陽電池 ７人工知能 ８半導体 ９ＪＰＸ日経４００ １０レアアース みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ペロブスカイト太陽電池」が６位となっている。 高市早苗首相は１５日の参院予算委員会で、参政党の神谷宗幣代表