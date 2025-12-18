川崎重工業が大幅に３日続落している。毎日新聞が１８日、「海上自衛隊の潜水艦用ディーゼルエンジンの燃費性能データを改ざんしたとして、防衛省は、製造元の川崎重工業を『指名停止』処分とする方向で最終調整に入った」と報じており、嫌気されたようだ。記事によると、指名停止期間は２．５カ月を軸に検討。違約金の算出も進めているもようだとしている。 出所：MINKABU PRESS