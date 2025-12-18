宝ホールディングスが底堅い。１８日、米投資ファンドのバリューアクト・キャピタルによる宝ＨＬＤの共同保有割合が９．８４％から１２．４４％に上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、保有目的は「純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと」。報告義務発生日は１１日となっている。 出所：MINKABU PRESS