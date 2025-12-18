（台北、ワシントン中央社）米政府は米東部時間17日、台湾向けに自走りゅう弾砲やドローン（無人機）を含む総額111億540万米ドル（約1兆7100億円）の武器売却を承認し、議会に通知した。約1カ月後に発効する見通し。国防部（国防省）は台湾時間18日、米側への「心からの感謝」を表明した。第2次トランプ政権では先月中旬に最初の武器売却を承認しており、今回はこれに続く2回目の売却。売却されるのは、155ミリ自走りゅう弾砲「M10