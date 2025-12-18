北海道共和町で2025年12月18日、走行中のワンボックスカーからタイヤが脱落する交通事故が起きました。共和町の国道5号「島付内トンネル」で18日午前9時半ごろ、走行中のワンボックスカーの左前輪が脱落しました。車はすぐに停車し、外れたタイヤが他の車や歩行者に当たることもなく、けが人はいませんでした。警察によりますと、運転手は「タイヤが外れる少し前から異音を感じていた」「11月ごろにタイヤを交換した」