SF映画などで見かける、宇宙船に残る人と脱出ポッドに乗った人の別れのシーン。キャラクターたちの選択と決断が光るドラマチックな一幕ですが……このほど、あるXユーザーの自宅で同じような状況が再現された模様です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Xユーザーの「カニヤ」さんが投稿したのは、扉によって隔てられてしまった父と娘の姿です。扉に細く設けられた小窓越しに手や顔を合わせる2人には、SF映