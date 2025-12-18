タレントの若槻千夏（４１）が１８日、都内で「レチスパ１日アンバサダー」発表会に出席した。自身を「せっかちなんですよ」と明かした若槻は同社のクリームシャンプーを使用してから、時間をかけずに髪をきれいにできるといい「一緒に子どもとお風呂に入ったりするのですが、あっという間に３分が過ぎるので、ストレスなく２、３分を過ごせることができました」と効果を明かした。今年を振り返り、漢字１字に「喋」と記した