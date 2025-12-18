東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 〜24:35)最終話に出演する高橋惠子のコメントが公開された。『介護スナックベルサイユ』場面カット○黒沢真知子(高橋惠子)が“わたしの秘密”を告白クリスマスの夜、ベルサイユでは常連客を集めてパーティーが開かれていた。カラオケ大会でトリを務めたのは、黒沢真知子(高橋惠子)。「昔の名前で出ています」を熱唱すると“わたしの秘密”を告白する。ホ