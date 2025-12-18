昨年は91勝49敗3分、今年は87勝52敗4分ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督との契約を更新し、2026年からの3年契約を締結したと発表した。小久保監督は2024年に就任し、1年目でチームを4年ぶりのリーグ優勝に導いた。2年目の今季序盤は負傷者続出で単独最下位と苦戦するも、若手の成長などで夏場から巻き返し、2年連続のリーグ優勝を達成。5年ぶりの日本シリーズ制覇も果たした。来季は、球団としては南海時代の1964年〜1966