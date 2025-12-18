【モデルプレス＝2025/12/18】キャスターの安藤優子が12月17日、自身のInstagramを更新。夕食の食卓を公開した。【写真】67歳ベテランキャスター「ほぼオット作」ステーキや鍋など並んだ夕飯食卓◆安藤優子、食卓公開安藤は「昨晩はほぼオット作のテーブル」と記し、食卓の写真を公開。「私は一昨日仕込んでおいたタッカンマリを仕上げただけです。いただいたタッカンマリの素で、手羽元と長ネギ､じゃがいもを煮込んでおきました」