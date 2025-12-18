井村屋（津市）が、ロングセラー商品「たい焼アイス」シリーズの新フレーバー「たい焼アイスプリン」を12月29日から期間限定で発売します。【写真】コレはすごい！まさかの方法で“プリン”の見た目になってる！1986年に発売された「たい焼アイス」は、ユニークな見た目と味わいから、長年ユーザーに愛されてきたロングセラー商品。新フレーバーは、幅広い世代に愛される定番スイーツの「プリン」をテーマに開発。レトロ