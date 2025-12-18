『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）にて、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ「紅白特別編」（作：中園ミホ）、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することが決定した。【写真】今田美桜、タイトなドレス姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」「最高」約3か月ぶりにインスタ更新NHK連続テレビ小説『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物