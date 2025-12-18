京都市はこのほど、京都にゆかりのあるトップアスリートや競技指導者の功績を讃える「京都スポーツの殿堂」において、令和７年度の殿堂入り受賞者にサッカー元日本代表の松井大輔氏、座位バレーボール日本代表の赤倉幸恵氏、柔道元日本代表の芳田司氏を選出したと発表した。２５日に京都市北文化会館にて表彰式が行われる。「京都スポーツの殿堂」事業は平成２２年度に創設され、京都ゆかりのトップアスリートや競技指導者の中