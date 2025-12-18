バレーボールSVリーグの姫路は12月18日、内定選手として二宮みずき（22）が加入すると発表した。セッターの二宮は東京・下北沢成徳を経て東京女子体大に進学。今年の全日本インカレでは同大を、中心選手として55年ぶりの優勝に導き、ベストセッターに選出された。二宮は姫路を通じ、「毎日が学びの連続ですが、何事にも前向きに取り組み、応援してくださる方々への感謝を忘れずに、成長していきたいと思います。ルーキーらし