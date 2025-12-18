チームみらいの安野貴博党首は18日、自民党と政策合意を結んだと発表した。チームみらいは、16日の2025年度補正予算の採決に賛成していて、安野氏は、「前向きな政策合意の覚書を交わすことができた」ことが、補正予算に賛成した根拠だったと明かした。政策合意には、▼未来への投資として、出産・子育て支援の充実▼物価高対策として、「プッシュ型支援」の更なる有効活用▼国会のDX化として、参議院のデジタル化の拡充▼政治資金