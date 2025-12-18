マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、今夏にアル・ヒラルからのメガオファーを拒否した理由を明らかにした。イギリス『BBC』がポルトガル人MFのコメントを伝えた。2020年1月に加入以降、正確なキック精度などを武器にクラブの中心選手としてFAカップ優勝などに貢献してきたブルーノ。今季もここまでプレミアリーグ16試合に出場して5ゴール7アシストの数字を残し、直近のボーンマス