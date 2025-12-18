岐阜県と三重県を結ぶ養老鉄道の社員が、無免許で列車を運転していた問題で、国土交通省は17日、養老鉄道に改善指示を出しました。 【写真を見る】駅係員の20代男性社員が無免許で列車を運転 養老鉄道に国交省が改善指示を求める ｢運転士以外に運転させないための詳細なルール作り｣ 養老鉄道では駅係員で20代の男性社員が、ことし6月と7月に無免許で客を乗せた列車を運転したほか、11月の国交省の監査で、この男性社員が複