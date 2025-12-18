AmazonがOpenAIに100億ドル(約1兆5600億円)以上を投資する交渉を進めていると、テクノロジー系メディアのThe Informationが報じました。OpenAIはAmazon Web Services(AWS)からサーバーを借りる契約を履行できる見込みです。OpenAI in Talks to Raise At Least $10 Billion From Amazon and Use Its AI Chips - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/openai-talks-raise-least-10-billion-amazon-use-ai-chipsAm