今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が１８日、東京ドームホテルで２４年から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」就任会見に出席。来年１月からのＣＢＯ就任に向けて、育成のキーワードとして「サイエンス、バランス、リスペクト」の３つを掲げるなど決意を示した。会見の内容は以下の通り。―東京ドームが横にあり、１８日といういい日に会見となった。