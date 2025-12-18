国民向けに演説を行うトランプ氏＝17日/Doug Mills/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は17日、国民向けに演説を行い、政権の経済面の功績を一貫して主張した。有権者の間で広がる生活費への不満をよそに、物価抑制で大きな前進があったと主張した。ホワイトハウスから演説したトランプ氏は「わずか数カ月で、状況は最悪から最高へと好転した」と述べ、昨年に比べ安くなったと主張する商品を列挙。「こうした高価格を引き下