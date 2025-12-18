NTTソルマーレが運営する「コミックシーモア」は、12月30日23時40分に放送するABCテレビ「勝手に!漫画アワードNEO」第五弾に特別提供を行う。通算10回目の放送となる今回は、『グラップラー刃牙』などの代表作で知られる漫画家・板垣恵介氏が出演する。また、放送に合わせコミックシーモアにて出演者がおすすめする漫画をお得に読める「放送記念キャンペーン」も実施する。「勝手に!漫画アワードNEO」は、“漫画史上、最強の必殺技