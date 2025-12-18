メ～テレ（名古屋テレビ） 浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場を運営する会社が、破産手続き開始の申し立てを行ったと発表しました。 「ディア四日市」が運営する地下駐車場「くすの木パーキング」では、2025年9月の記録的な大雨で計274台の車が水につかりました。 「ディア四日市」によりますと、駐車場の復旧には多額の費用が必要であることや、抱えている負債約2億5千万円の返済の見通しが立たな