¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡Û 2027Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§33,000±ß ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡×¤ò2027Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ÷ÈÁ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ä¡¢¿¼³¤¤ËÄ¹¤¯À¸¤­¤Æ¤­¤Æ¡¢¼«¤éÀ°¤¨¤¿È±