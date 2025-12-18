１７日、武夷山国家公園で撮影した雲海と山々。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山12月18日】中国福建省の武夷山国家公園で17日早朝、鮮やかな朝焼けが空を染めた。薄い霧の中で山影が見え隠れし、暖かな色合いの日差しが雲を照らす壮麗な光景が広がった。１７日、武夷山国家公園で撮影した雲海と山々。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１７日、武夷山国家公園で撮影した雲海と山々。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１