フィギュアスケート全日本選手権の前日練習が18日、東京・代々木競技場で行われた。20日から始まるアイスダンスで来年2月のミラノ・コルティナ五輪団体代表の選考基準を満たしている吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は本番衣装で調整。2連覇へ向け、リズムダンス曲を流して振付などを確認した。吉田は「緊張感を楽しみたい」と話した。11月のNHK杯後は森田が「モチベーションが0になっていた」と明かしたが、2人で