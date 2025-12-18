四川省成都市の地下鉄13号線1期と30号線1期が16日、正式に開通し、営業をスタートした。中国新聞網が伝えた。これにより同市の地下鉄網の総延長距離は750キロを超え、市民や観光客の地下鉄による移動が一層便利になった。（提供/人民網日本語版・編集/KN）