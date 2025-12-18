荷台が伸びる「軽トラ」登場ダイハツは2025年12月16日、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」への出展概要を発表しました。ブースではカスタマイズカー「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」を初公開します。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ斬新「軽トラ」です！ 画像で見る（23枚）今回、ダイハツは東京オートサロン2026で、コミュニケーションワードである「わたしにダイハツメイ。小さいからこそでき