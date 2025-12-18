内外装をブラックで統一した「最上級」仕様三菱は2025年12月18日、「アウトランダーPHEV」に、新たな特別仕様車「BLACK Edition（ブラックエディション）」を設定し、2026年2月5日より発売すると発表しました。アウトランダーPHEVは、「日常ではEV（電気自動車）、遠出はハイブリッド」というコンセプトのもと、世界初となる「SUV＋4WD」のPHEVモデルとして、2013年に初代モデルが登場しました。【画像】超カッコいい！ これが