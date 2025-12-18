◆ 3人の先発投手がWBC初参戦へミネソタ・ツインズのジョー・ライアン投手（29）、ニューヨーク・メッツのクレイ・ホームズ投手（32）、ノーラン・マクリーン投手（24）の3名が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として参戦すると現地時間9日、WBCの公式Xが発表した。ライアンはデビュー直前の2021年に行われた東京五輪以来、4年ぶりの代表入り。MLBでは2022年に13勝を挙げるなど通