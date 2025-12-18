「ケンタッキーフライドチキン」は、12月26日（金）から、年末年始限定の「ケンタお重」を、全国の店舗で発売する。【写真】選べてうれしい！「ケンタお重」3種一覧■「えびぷりぷりフライ」はこの時期だけ数量限定で登場する「ケンタお重」は、「オリジナルチキン」、「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」の定番メニューと、この時期だけの特別メニュー「えびぷりぷりフライ」をお重に詰め合わせたセット。ラインナップ