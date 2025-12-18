福岡県は18日、県内の定点医療機関から報告された8〜14日のインフルエンザの感染者数が、前週比1・15倍の9197人だったと発表した。1医療機関当たり75・39人で、4週連続の警報レベルとなっている。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・67倍の45人だった。