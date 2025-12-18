食を通じて市民の「身体的、精神的、社会的に良い状態」＝ウェルビーイングの向上を図ろうと、静岡県牧之原市が12月17日、日本最適化栄養食協会と包括連携協定を結びました。 【写真を見る】栄養食で地域支援 牧之原市と日本最適化栄養食協会が協定 2026年3月までに約6000食提供＝静岡 牧之原市と「ウェルビーイング推進に関する包括連携協定」を結んだ日本最適化栄養食協会は、主要な栄養素がバランスよく調整され