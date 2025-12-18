12月18日未明、浜松市中央区で、男性が大型トラックにはねられ死亡する事故がありました。年末の交通安全県民運動期間中、初の死亡事故です。 【写真を見る】男性が大型トラックにはねられ死亡した事故現場＝浜松市中央区原島町 警察によりますと、18日午前1時半頃、浜松市中央区原島町の通称・笠井街道で、男性が大型トラックにはねられました。 はねられた男性は頭を強く打ち、その場で死亡が確認されました。大型トラックの