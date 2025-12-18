日本の伝統文化を知ってもらおうと、三次市の幼稚園で年末恒例の餅つき体験が行われました。 「よいしょ！よいしょ！」 掛け声とともにきねを振り下ろす園児たち！三次中央幼稚園では年長組の園児５８人が餅つきに挑戦しました。この幼稚園では伝統文化や季節の行事をしっかり伝えていこうと１９７１年の開園以来餅つき体験を続けていて、ついた後は粉で手を真っ白にしながら鏡餅作りを手伝ました。 園児「お餅がめっちゃペタペ