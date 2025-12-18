静岡県下田市の下田海中水族館では、クリスマスに向けてサンタクロースの衣装を着たダイバーによる餌付けショーが行われています。 【写真を見る】水族館の大水槽にサンタクロース登場 魚に餌の“クリスマスプレゼント”＝静岡・下田海中水族館 大水槽に現れたのは、真っ赤な衣装に立派な口ひげを蓄えたサンタクロースです。 下田海中水族館では、毎年恒例のサンタクロースによる餌付けシ