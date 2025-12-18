12月18日午前、浜松市中央区で住宅1棟を全焼したほか、隣接する建物を焼く火事がありました。全焼した家に住む高齢女性と連絡が取れておらず、警察が確認を急いでいます。 【写真を見る】「2階建ての住宅から黒煙が」住宅1棟全焼、隣接の建物にも延焼 住人の高齢女性と連絡取れず＝浜松市中央区 18日午前9時20分頃、浜松市中央区細島町で「2階建ての住宅から黒煙が出ている」と119番通報がありました。 火は火元とみられる木造2