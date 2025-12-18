今年2月から5月にかけ、新潟県内に住む男性がSNSを通じ暗号資産約8800万円分をだまし取られる被害があり、警察は投資詐欺事件として捜査しています。SNS型投資詐欺の被害にあったのは、県内に住む60代の男性です。男性は今年2月上旬、無料の動画投稿サイトからSNSに誘導され金融関連企業の役員が主催する投資の勉強会を装ったチャットグループに参加しました。その後チャットグループで「利益が倍になることもある」な