富士フイルムは１８日、神奈川県南足柄市の工場に約５０億円を投資し、小型インスタントカメラ「チェキ」用フィルムの生産能力を増強すると発表した。新たな生産設備は２０２６年春から順次稼働させ、同年秋以降にフル稼働する予定。フル稼働後には生産能力が２５年度比で約１割向上する。同社はフィルムの需要拡大に対応するため、２２年以降計６５億円を投じてきた。チェキの正式名称は「ｉｎｓｔａｘ（インスタックス）」。