徳島県美馬市の現場、徳島自動車道18日午前10時25分ごろ、徳島県美馬市の徳島自動車道で、観光バスの添乗員から「トラックが追突した」と110番があった。県警によると、停車中のバスに大型トラックが追突したという。地元消防によると、十数人が搬送された。自損事故を起こして止まっていた車の後ろで停車したバスに後続の大型トラックが追突したとみられる。観光バス（中央）に大型トラックが追突した徳島自動車道の事故現場