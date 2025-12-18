BE:FIRST・LEOが、独特な施術を受けた後の歌声の変化に驚く一幕があった。【映像】施術の様子＆LEOの施術後の歌声『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。12月16日に放送さ