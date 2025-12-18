フィンランドの国会議員らが、アジア人差別とみなされる「つり目」のジェスチャーの写真をSNS投稿した問題で、木原官房長官は外交ルートを通じてフィンランド側に憂慮を伝えたことを明らかにしました。この問題をめぐっては、フィンランドのオルポ首相が17日、日本・中国・韓国のフィンランド大使館のSNSアカウントを通じて、「侮辱的な投稿に対して心からおわび申し上げる」「人種差別を真剣に受け止め、改善に向かって尽力する」