アカデミー賞はアメリカに本拠を置く映画芸術科学アカデミーによる映画賞で、映画界最高の栄誉とされています。そんなアカデミー賞授賞式の独占放映権をYouTubeが獲得し、2029年からは授賞式をYouTubeで配信する予定だと発表されました。Hollywood’s biggest night is coming to YouTubehttps://blog.youtube/news-and-events/hollywoods-biggest-night-is-coming-to-youtube/The Oscars to Air on YouTube Beginning in 2029http