女優の山口智子（６１）が１８日、神奈川・横浜市の山下ふ頭４号上屋で行われた「ＴＨＥＭＯＶＥＵＭＹＯＫＯＨＡＭＡｂｙＴＯＹＯＴＡＧＲＯＵＰ」先行披露レセプションに出席した。ＴＯＹＯＴＡＧＲＯＵＰは、２０２５年１２月２０日〜２６年３月３１日の期間限定で、イマーシブ・ミュージアム「ＴＨＥＭＯＶＥＵＭＹＯＫＯＨＡＭＡｂｙＴＯＹＯＴＡＧＲＯＵＰ」を開催する。同施設では、山口がプロ