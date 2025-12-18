自衛隊基地整備が進む馬毛島で、電線工事をしていた作業員1人が崩れてきた土砂に巻き込まれ、骨盤などを折る大けがをしました。 九州防衛局によりますと、16日午後1時半ごろ、西之表市の馬毛島で進む自衛隊基地の整備で、電線工事をしていた作業員が地中に配管を埋めていたところ、のり面の土砂が崩れ、腰から下が土砂に埋まりました。 作業員が腰のあたりの痛みを訴えたため、種子島の病院を受診したところ、骨盤と太ももの骨折