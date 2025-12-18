今日18日は太平洋側を中心に晴れて、空気がカラカラとなっています。東京には5日ぶりに乾燥注意報が発表されています。明日19日も晴れて、空気が乾燥するでしょう。火の元にご注意ください。20日(土)と21日(日)は広く雨が降り、空気が少し潤いそうです。今日18日は太平洋側を中心に空気カラカラ今日18日は高気圧に覆われ、太平洋側を中心に晴れています。空気も乾燥していて、正午までの最小湿度は、さいたま市で23%、愛知県豊橋市