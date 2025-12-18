政府が、パスポートの申請手数料を10年用で9000円に引き下げることを検討していることがわかりました。現在、パスポートの申請手数料は、10年用はおよそ1万6000円。5年用は12歳以上がおよそ1万1000円、12歳未満がおよそ6000円です。関係者によりますと政府は18歳以上は10年用パスポートのみとし、申請手数料を7000円引き下げ、およそ9000円に。また、18歳未満が対象の5年用パスポートは4500円にすることを検討しているということで