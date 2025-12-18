日本銀行は、18日と19日の金融政策決定会合で、利上げを行う方向で調整しています。中継です。ことし1月以降、利上げを見送ってきた日銀ですが、賃上げの動向などを踏まえて、政策金利を0.75％まで引き上げる見通しです。背景には大きく2つの要因があります。1つ目は、「円安」です。現在1ドル＝155円前後で高止まりしていて、経済界からも、「限度を超えている」と、危機感を示す声が高まっています。ある日銀関係者は「ここで利